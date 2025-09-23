صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اتحاد امت وقت کی سب سے بڑی ضرورت :شبیر احمد عثمانی

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار) مرکز ختم نبوت جامعہ عثمانیہ کے بانی مولانا قاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ رسول اکرم ؐکے اسوہ حسنہ پر عمل کے بغیر دنیا و آخرت میں کامیابی ممکن نہیں۔

عشق مصطفی ؐ کا تقاضا ہے کہ ذکر رسول ہر سانس کے ساتھ کیا جائے ۔ معاشرے میں اتحاد و اتفاق اور نفرتوں کے خاتمے کا واحد ذریعہ پیغامِ رحمت مصطفی ؐ ہے ۔انہوں نے کہا کہ اتحاد امت وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے ، جس کے لیے صرف علماء ہی نہیں بلکہ معاشرے کا ہر فرد کردار ادا کرے ۔ نبی کریم ؐ کی حیات مبارکہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے ۔ حکمران اگر نظام مصطفی ؐ نافذ کریں اور عوام اپنی زندگیوں میں اسے اختیار کریں تو مسائل حل ہو سکتے ہیں۔مولانا شبیر عثمانی نے کہا کہ حضورؐ باعث تخلیق کائنات اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ ؐ اپنی امت کے لیے شفقتوں کا سائبان ہیں اور ہر موقع پر امت کی بہتری کے لیے دعائیں فرمائیں۔ امت کو تمام امتوں کی سردار بنائے جانے کی یہی بڑی وجہ ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ اور ایمان کی اساس ہے ، اس کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔

