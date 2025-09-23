چونڈہ سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ
گوجرہ(نمائندہ دُنیا)گوجرہ کے نواحی چک نمبر 49 گ ب چونڈہ سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ سامان ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جمعیت اہل حدیث ضلع ٹوبہ کے ذمہ داران کے حوالے کیا گیا۔۔۔
جہاں سے مزید سامان شامل کر کے پیر والا جلال پور کے سیلاب متاثرین کے لیے روانہ کیا گیا۔امدادی سامان میں سیلج تین سو من، آٹے کے ایک سو تھیلے ، گھی، نقدی اور دیگر ضروری اشیا شامل تھیں۔ قافلہ کی قیادت ضلعی امیر جمعیت اہل حدیث قاری محمد یحییٰ محمدی، ضلعی ناظم قاری ذوالقرنین حیدر، صدر مولانا عمر حیات ناگروی اور قاری محمد ادریس عاصم کمالوی کر رہے تھے۔ ناظم شعبہ خدمت خلق ضلع ٹوبہ شہزاد صدیقی اور رانا سعید اختر بھی شریک تھے، جو سامان خود سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے۔ قافلہ کو روانہ کرنے والوں میں ایڈمن الشفا میڈی کئیر گوجرہ، نائب ناظم شعبہ خدمت خلق ضلع ٹوبہ ایم اکرم سعید، مولانا عبدالحنان زید اور میاں سفیان سلیم شامل تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے متاثرین کے لیے نیک تمناؤں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ قافلہ رخصت کیا۔