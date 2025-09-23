صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چونڈہ سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ

  • فیصل آباد
چونڈہ سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ

گوجرہ(نمائندہ دُنیا)گوجرہ کے نواحی چک نمبر 49 گ ب چونڈہ سے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان روانہ کر دیا گیا۔ سامان ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جمعیت اہل حدیث ضلع ٹوبہ کے ذمہ داران کے حوالے کیا گیا۔۔۔

 جہاں سے مزید سامان شامل کر کے پیر والا جلال پور کے سیلاب متاثرین کے لیے روانہ کیا گیا۔امدادی سامان میں سیلج تین سو من، آٹے کے ایک سو تھیلے ، گھی، نقدی اور دیگر ضروری اشیا شامل تھیں۔ قافلہ کی قیادت ضلعی امیر جمعیت اہل حدیث قاری محمد یحییٰ محمدی، ضلعی ناظم قاری ذوالقرنین حیدر، صدر مولانا عمر حیات ناگروی اور قاری محمد ادریس عاصم کمالوی کر رہے تھے۔ ناظم شعبہ خدمت خلق ضلع ٹوبہ شہزاد صدیقی اور رانا سعید اختر بھی شریک تھے، جو سامان خود سیلاب متاثرین میں تقسیم کریں گے۔ قافلہ کو روانہ کرنے والوں میں ایڈمن الشفا میڈی کئیر گوجرہ، نائب ناظم شعبہ خدمت خلق ضلع ٹوبہ ایم اکرم سعید، مولانا عبدالحنان زید اور میاں سفیان سلیم شامل تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے متاثرین کے لیے نیک تمناؤں اور پرخلوص دعاؤں کے ساتھ قافلہ رخصت کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کی زیر صدارت ہفتہ وار جائزہ اجلاس کا انعقادکیا گیا

اسسٹنٹ کمشنر کی سرگودھا کی زیر صدارت علماء کرام کا اجلاس

کنٹینر میں کھل کے پیچھے آٹا چھپا کر سمگل کرنیکی کوشش ناکام

دو چھو ٹی گاڑیوں کو پکڑ کر گندم برآمد کر لی گئی

گورنمنٹ ہا ئی سکول روڈ ، گلبرگ چوک اور سول لائنز ایریا میں تجاوزات کے خلاف کاروائی ،جرمانے

بسکٹ،چائے کی پتی ،ممنوعہ نمک،آئل ،کھانے کی اشیا تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس