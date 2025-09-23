صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
خاموشی میں تکلیف مت اٹھائیں زرعی یونیورسٹی میں مہم ختم

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)انگلش ایکسس سکالرشپ پروگرام کے طلبہ کی جانب سے ایک ماہ پر محیط آگاہی پراجیکٹ مہم خاموشی میں تکلیف مت اٹھائیں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اختتام پذیر ہوگئی۔

طلبہ اور رضاکاروں کی زیر قیادت اس مہم نے ہوٹنگ اور افراد کو تکلیف پہنچانے والے جملوں سے اجتناب کا پیغام دیا۔ فیصل آباد، بھکر اور میانوالی کے چھ سکولوں میں 13 سے 16 سال کی عمر کے 300 طلبہ کو آگاہی فراہم کی گئی۔ اس اقدام نے اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف 3 (صحت مند معاشرہ اور بہبود) اور 16 (امن، انصاف اور مضبوط ادارے) کو اجاگر کیا۔یہ منصوبہ وژن بلڈنگ فیوچر کے ذریعے ریجنل انگلش لینگویج آفس، یو ایس ایمبیسی کی جانب سے فنڈ کیا گیا تھا۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ اس طرح کی مہمات سماجی ناہمواریوں کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

