انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کے وفد نے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا کی قیادت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا اللہ خاں سے ان کے آفس میں خصوصی ملاقات کی اور انہیں سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی۔

وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور سینیٹر رانا ثنا اللہ خاں نے انجمن تاجران سٹی کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا، جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، ڈپٹی جنرل سیکرٹری میاں ریاض شاہد، چیئرمین مرزا اشرف مغل، صدر ینگ ٹریڈرز ملک سہیل نیاز طور اور دیگر ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ خواجہ شاہد رزاق سکا فیصل آباد کے بزرگ اور بے لوث تاجر رہنما ہیں جن کی تاجر برادری اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا نے اس موقع پر کہا کہ رانا ثنا اللہ خاں کا سینیٹر منتخب ہونا فیصل آباد کے عوام کے لیے اعزاز ہے ۔ ہمیں فخر ہے کہ رانا ثنا اللہ جیسے بہادر سیاسی رہنما کو سینیٹ میں نمائندگی کا موقع ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجر برادری نے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیا ہے اور آئندہ بھی حکومت کی مثبت پالیسیوں کی حمایت جاری رکھے گی۔

