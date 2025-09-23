صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال سہیل شوکت بٹ نے تحصیل بھوآنہ کا دورہ کیا۔
اس موقع پر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ صفی اﷲ گوندل، ارکان صوبائی اسمبلی مولانا محمد الیاس چنیوٹی، چودھری ثاقب خاں چدھڑ، اسسٹنٹ کمشنر بھوآنہ سعدیہ جمال، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر خالدہ رفیق، ڈویژنل کوآرڈینیٹر سماجی بہبود رانا وارث حسین، مسلم لیگی رہنما آفتاب اکبر چوہدری و دیگر بھی موجود تھے ۔صوبائی وزیر نے مقامی مارکی میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور رورل کمیونٹی ڈویلپمنٹ سوسائٹی کے تعاون سے 450 سے زائد سیلاب متاثرین میں دو ماہ کا راشن اور گھریلو سامان تقسیم کیا۔ انہوں نے متاثرین سے ملاقات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ان کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نہ صرف پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر رہی ہیں بلکہ سیلاب متاثرین کی آبادکاری بھی ان کی اولین ترجیح ہے ۔انہوں نے کہا کہ کابینہ کا ہر رکن متاثرہ علاقوں کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور شفاف سروے کے ذریعے نقصانات کا ازالہ کیا جا رہا ہے ، متاثرین کا حق ان کی دہلیز تک پہنچایا جائے گا جبکہ چھوٹے کسانوں کے نقصان کی بھی تلافی کی جائے گی۔ سہیل شوکت بٹ نے مزید کہا کہ این جی اوز مشکل وقت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہیں اور حکومت متاثرین کو گھروں میں منتقل ہونے تک متحرک رہے گی۔تقریب سے ارکان اسمبلی نے بھی خطاب کیا جبکہ اس سے قبل صوبائی وزیر نے ڈی سی آفس میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے اقدامات پر بریفنگ لی۔