سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو نے جلالپور پیروالہ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا جہاں جانوروں کے چارے، ونڈا، سبز چارہ اور سائلیج کے انتظامات کا جائزہ لیا۔
اس موقع پر انہوں نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور کھانے ، رہائش، صحت کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے علاج اور چارے کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔سیکرٹری زراعت نے کہا کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں جانوروں کے لئے چارے اور سائلیج کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے جبکہ علاج و ویکسینیشن کے بھی بہترین انتظامات موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کاشتہ فصلوں کے نقصان کے تخمینے کے لئے خصوصی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو گاؤں گاؤں جا کر سروے کریں گی تاکہ کسانوں کو ہونے والے نقصانات کا ازالہ ممکن بنایا جا سکے ۔ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ، محکمہ زراعت اور لائیو سٹاک کے مابین بہترین کوآرڈینیشن قائم ہے اور متاثرہ خاندانوں کو تمام ممکن سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جلد فصلوں کے نقصان کے ازالے کے لئے خصوصی پیکج کا اعلان کریں گی تاکہ کسانوں کے دکھوں کا مداوا کیا جا سکے ۔اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل انفارمیشن محکمہ زراعت نوید عصمت کاہلوں اور ڈائریکٹر زراعت توسیع شہزاد صابر بھی موجود تھے۔