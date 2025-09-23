صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

  • فیصل آباد
کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی خصوصی ہدایات پر صوبہ بھر میں کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔

 اس نوٹیفکیشن کے مطابق صنعتی و تجارتی اداروں کے ملازمین کو ماہانہ 40 ہزار روپے تنخواہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر غلام شبیر کلیار نے بتایا کہ مہم کے تحت خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف اداروں کا معائنہ کر رہی ہیں۔ ایسے آجران جو اپنے ملازمین کو مقررہ اجرت سے کم تنخواہ دے رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تمام صنعتی و تجارتی ادارہ جات کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حکومت پنجاب کے نوٹیفکیشن 2025ء پر مکمل عمل درآمد کریں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر نے واضح کیا کہ یہ مہم جاری رہے گی اور کسی بھی ادارے کو ملازمین کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تحصیل ہسپتال سمبڑیال میں 40بستروں کا اضافہ

نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسزکے افسروں کی ڈی سی سیالکوٹ سے ملاقات

جماعت اسلامی عادلانہ نظام کیلئے جدو جہد کر رہی :رہنما

سیالکوٹ:ہسپتال سے اغوا 6ماہ کی بچی بازیاب ،ملزمہ گرفتار

گورنمنٹ خواتین کالج ڈسکہ کی انتظار گاہ پر نشیئوں کا قبضہ

رانا قیصر سیالکوٹ قومی امن کمیٹی بین المذاہب کے صدر منتخب، ن لیگ میں شامل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس