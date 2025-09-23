کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صوبائی وزیر محنت و انسانی وسائل ملک فیصل ایوب کھوکھر کی خصوصی ہدایات پر صوبہ بھر میں کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کے لیے خصوصی مہم شروع کر دی گئی ہے۔
اس نوٹیفکیشن کے مطابق صنعتی و تجارتی اداروں کے ملازمین کو ماہانہ 40 ہزار روپے تنخواہ دینا لازمی قرار دیا گیا ہے ۔ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر غلام شبیر کلیار نے بتایا کہ مہم کے تحت خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف اداروں کا معائنہ کر رہی ہیں۔ ایسے آجران جو اپنے ملازمین کو مقررہ اجرت سے کم تنخواہ دے رہے ہیں، ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تمام صنعتی و تجارتی ادارہ جات کے مالکان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ حکومت پنجاب کے نوٹیفکیشن 2025ء پر مکمل عمل درآمد کریں۔ بصورت دیگر ان کے خلاف سخت قانونی ایکشن لیا جائے گا۔ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر نے واضح کیا کہ یہ مہم جاری رہے گی اور کسی بھی ادارے کو ملازمین کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔