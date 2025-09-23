متروکہ وقف املاک بورڈ کے مالی معاملات میں بے ضابطگیاں
فیصل آباد(بلال احمد سے)متروکہ وقف املاک بورڈ کے مالی معاملات میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آ گئی ہیں۔ کرایہ داروں سے واجبات کی عدم وصولی نے ادارے کو بڑے نقصان سے دوچار کر دیا۔ ملک بھر میں 13 ہزار 801 کرایہ دار نادہندہ قرار دیے گئے اور مجموعی طور پر 1 ارب 5 کروڑ 18 لاکھ روپے سے زائد واجبات وصول نہ کیے جا سکے۔
آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق بورڈ حکام متروکہ املاک سے واجب الادا رقم کی ریکوری میں مکمل ناکام رہے ۔ سب سے زیادہ بقایا جات لاہور ریجن میں رپورٹ ہوئے جہاں لاہور ون کے 1,994 کرایہ داروں پر 20 کروڑ 2 لاکھ 99 ہزار 405 روپے واجب الادا ہیں، جبکہ لاہور ٹو کے 727 کرایہ داروں پر 2 کروڑ 98 لاکھ 68 ہزار 355 روپے بقایا ہیں۔ضلع قصور کے 135 کرایہ داروں پر 62 لاکھ 26 ہزار روپے ، اوکاڑہ کے 247 کرایہ داروں پر ایک کروڑ ایک لاکھ 12 ہزار 472 روپے ، شیخوپورہ کے 104 کرایہ داروں پر 60 لاکھ 67 ہزار 333 روپے اور ننکانہ صاحب کے 1,280 کرایہ داروں پر 2 کروڑ 77 ہزار 382 روپے واجب الادا ہیں۔ ضلع گوجرانوالہ کے 245 کرایہ داروں پر ایک کروڑ 81 لاکھ 39 ہزار 119 روپے ، گجرات کے 510 کرایہ داروں پر 9 کروڑ 42 لاکھ 30 ہزار 108 روپے اور سیالکوٹ کے 985 کرایہ داروں پر 2 کروڑ 81 لاکھ 77 ہزار 104 روپے بقایا ہیں۔فیصل آباد کے 589 کرایہ داروں پر 4 کروڑ 3 لاکھ 4 ہزار 414 روپے اور جھنگ کے 358 کرایہ داروں پر 3 کروڑ 90 لاکھ 13 ہزار 445 روپے واجب الادا ہیں۔ ملتان میں 758 کرایہ داروں پر 3 کروڑ 85 لاکھ 57 ہزار 23 روپے ، ساہیوال میں 330 کرایہ داروں پر ایک کروڑ 20 لاکھ 3 ہزار 14 روپے اور لیہ میں 496 کرایہ داروں پر 7 کروڑ 79 لاکھ 98 ہزار 804 روپے بقایا ہیں۔ بہاولپور کے 228 کرایہ داروں پر 43 لاکھ 27 ہزار 549 روپے واجبات ہیں۔شمالی پنجاب کے بڑے شہروں میں بھی صورتحال سنگین ہے ۔ راولپنڈی کے 619 کرایہ داروں پر 6 کروڑ 22 لاکھ 42 ہزار 154 روپے اور حسن ابدال کے 161 کرایہ داروں پر ایک کروڑ 37 لاکھ 83 ہزار 383 روپے واجب الادا ہیں۔ سرگودھا کے 231 کرایہ داروں پر ایک کروڑ 9 لاکھ 7 ہزار 444 روپے اور بھکر کے 158 کرایہ داروں پر 66 لاکھ 59 ہزار 558 روپے کی ادائیگی باقی ہے ۔خیبرپختونخوا میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ پشاور کے 392 کرایہ داروں پر 6 کروڑ 58 لاکھ 83 ہزار 527 روپے اور بنوں کے 176 کرایہ داروں پر 84 لاکھ 54 ہزار 280 روپے واجب الادا ہیں۔ سندھ میں بھی حالات بہتر نہیں، جہاں کراچی شہری ریجن کے 784 کرایہ داروں پر 9 کروڑ 9 لاکھ 66 ہزار 182 روپے اور کراچی دیہی ریجن کے 386 کرایہ داروں پر 3 کروڑ 32 لاکھ 37 ہزار 867 روپے بقایا ہیں۔ حیدرآباد کے 856 کرایہ داروں پر 4 کروڑ 47 لاکھ 56 ہزار 411 روپے اور سکھر کے 933 کرایہ داروں پر 8 کروڑ 35 لاکھ 77 ہزار 327 روپے واجبات ہیں۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے 119 کرایہ داروں پر 67 لاکھ 66 ہزار 890 روپے واجبات موجود ہیں۔رپورٹ کے مطابق بار بار نشاندہی کے باوجود واجبات کی وصولی کیلئے مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے اور نہ ہی محکمہ اس بارے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوا۔ ڈی اے سی اجلاس بھی طلب نہ کیے جانے سے انتظامیہ کی غفلت مزید بے نقاب ہوگئی ہے ۔ آڈٹ حکام نے سفارش کی ہے کہ فوری طور پر سخت اقدامات اٹھا کر تمام رقوم کی ریکوری یقینی بنائی جائے اور رقم کو سرکاری خزانے یا بورڈ کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا جائے۔