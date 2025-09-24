لڑکی اورشادی شدہ خاتون سے اغوا کے بعد زیادتی
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی اورشادی شدہ خاتون کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ گلبرگ کے علاقے میں نذیر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی بیٹی کو اغواکر لیا اور نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا۔
تھانہ غلام آباد کے علاقے لطیف چوک میں اویس نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی شادی شدہ بیٹی کو اغواکرکے نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔دریں اثنا تھانہ سول لائن کے علاقے لاری اڈے کے قریب سے مسافر خاتون کا پانچ ماہ کا بچہ مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔زبیدہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ وہ اہلخانہ کے ساتھ ناراض ہو کر مسافر اڈے پر آئی ہوئی تھی کہ پارک میں بیٹھے ملزم نے اس کا پانچ ماہ کا بیٹا اغوا کر لیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔