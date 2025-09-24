دومنشیات فروش گرفتار،اڑھائی کلو سے زائد ہیروئن برآمد
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)ٹھیکریوالا پولیس نے دومنشیات فروشوں سے اڑھائی کلو سے زائد ہیروئن برآمد کرلی۔ایس ایچ او تھانہ ٹھیکریوالا میاں واجد کی سربراہی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ثاقب نے 79 ج ب کے قریب کارروائی کرتے۔۔۔
منشیات فروش واجد عرف کوڈو کو گرفتار کر کے 1250 گرام ہیروئن جبکہ اے ایس آئی محسن اقبال نے 81 ج ب پنڈوری کے قریب کاروائی کرتے منشیات فروش راشد الیاس سکنہ 83 ج ب سے 1500 گرام ہیروئن برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کرلیا گرفتار ملزم علاقہ میں وسیع پیمانے پر منشیات فروشی کا دھندہ کرتے تھے ، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کردی۔