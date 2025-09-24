صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھیتوں میں حفاظتی تار سے کرنٹ لگنے پر ایک شخص جاں بحق

  • فیصل آباد
کھیتوں میں حفاظتی تار سے کرنٹ لگنے پر ایک شخص جاں بحق

ماموں کانجن( نمائندہ دنیا )تھانہ ماموں کانجن کے علاقہ 497گ ب میں کھیتوں میں لگی حفاظتی تار سے کرنٹ لگنے سے ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔

کیفی ولد نذر پکھی واس اپنی بیوی سلمیٰ بی بی کے ہمراہ مکئی کی فصل سے گزر کر جارہا تھا کہ فصل میں پڑی بجلی کی ننگی تار سے کرنٹ لگنے سے موقع پر ہی جا بحق ہوگیا۔فصل میں زمیندار نے حفاظت کیلئے بجلی کی تار بچھا رکھی تھی۔پولیس نے ورثا کی جانب سے کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرانے پر ضروری کاروائی کے بعد نعش ورثا کے حوالے کردی۔

 

