  • فیصل آباد
منشیات فروش ایک کلوسے زائد چرس سمیت پکڑ اگیا

چناب نگر(نامہ نگار)ایس ایچ او تھانہ چناب نگر انسپکٹر اﷲ دتہ،انچارج چوکی چناب نگر عبدالرحمن اے ایس آئی کی ٹیم کے ہمراہ کارروائی ، منشیات فروش گرفتار کرلیا۔

خفیہ اطلاع پر پولیس ٹیم نے ریڈ کر کے ملزم جاوید کو گرفتار کر کے 1160 گرام چرس برآمد کر لی اور ملزم کیخلاف تھانہ چناب نگر میں مقدمہ درج کرلیا اور تفتیش شروع کر دی ۔ڈی پی او چنیوٹ عبداﷲ احمد کا کہنا ہے کہ ضلع بھرمیں سپیشل مہم کے تحت منشیات فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ، اپنی نسلوں کو منشیات کی لعنت سے بچانے کیلئے منشیات فروشوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کیلئے معیاری تفتیش کے ساتھ سزائیں دلوائی جا رہی ہیں ۔

 

