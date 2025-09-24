چلتی کار میں اچانک آتشزدگی،سوار شخص نے چھلانگ لگا کرجان بچالی
ٹو بہ ٹیک سنگھ،شورکوٹ (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نمائندہ دنیا)شور کوٹ روڈ پر چک نمبر 312گ ب کے قریب چلتی کار میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہوگئی۔۔۔
تاہم سوار شخص نے چھلانگ لگا کر جان بچالی۔ریسکیوذرائع کے مطابق ایف بی آر کا ملازم اقبال گجر اپنی کار پراپنے چک نمبر701گ ب پیرمحل سے براستہ شورکوٹ کینٹ روڈ ٹوبہ شہر دفتر آرہا تھا کہ اچانک وائرنگ شارٹ سرکٹ سے گاڑی میں آگ لگ گئی، اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پالیا۔