ختم نبوت و ناموس رسالت قوانین میں ترامیم برداشت نہیں

  • فیصل آباد
چناب نگر(نامہ نگار)نبی کریم ؐکی تعلیمات پر عمل پیر ا ہو کر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لا سکتے ہیں، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی و دیگر معاشرتی مسائل کے حل کیلئے اسلامی تعلیمات کا مکمل نفاذ وقت کی اہم ضرورت ہے۔

ان خیالات کا اظہارمقررین نے ختم نبوت اسلامک سنٹر چناب نگر میں ختم نبوت تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہو ئے کیا۔مقررین نے کہا کہ آپ ؐ کے خلقِ حسنہ سے کائنات میں ایک عظیم انقلاب برپا ہوا۔آپؐ نے تاریکیوں کے دور میں توحید ورسالت کی شمعیں جلا کر انسانیت کو ان کے مالک ِحقیقی کی پہچان کروائی۔ آپ ؐنے جاہلانہ طریق ختم کر کے انسانیت کو پُروقار زندگی اپنانے کی تعلیم دی۔آج اُمت مسلمہ کی زوال پذیری آپ ؐ کے اسوہ حسنہ کو پسِ پشت ڈال دینے کی وجہ سے ہے ۔نبی کریمؐ انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ آپؐ کے بنائے ہوئے قوانین ہر انسان،ہر نسل،ہر قوم اور ہر ملک کے لیے بِلاامتیاز رنگ ونسل ہیں،انہوں نے کہا کہ سکولر لابیاں دین کو اسکی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتی ہیں ،اسلام دشمن عناصر کی سرکوبی موجودہ حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔ ختم نبوت و ناموس رسالت قوانین میں ترامیم کسی صورت برداشت نہیں، اسلام اور پاکستان کا امن تباہ کرنے والوں کو لگام ڈالی جائے ،انہوں نے کہاکہ تمام دینی جماعتوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مورچہ سنبھال رکھا ہے جو امت کی طرف سے فرض کفایہ ہے ۔تحفظ ختم نبوت کے مشن کی کامل تکمیل اسلامی نظام کے نفاذ میں مضمر ہے ، عقیدہ ختم نبوت وحدت امت کی علامت ہے ۔

 

