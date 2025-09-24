امیدوار پنجاب بار کونسل کلیم اختر کاڈسٹرکٹ بارٹوبہ کا دورہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)امیدوار ممبر پنجاب بار کونسل فیصل آباد سیٹ میاں کلیم اختر نے انتخابی مہم کے سلسلہ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ٹوبہ کا دورہ کیا، اس موقع پر ممبر پنجاب بار کونسل فیصل آباد فاروق ڈوگر ایڈووکیٹ، سردار اقبال ڈوگر ایڈووکیٹ سمیت دیگر وکلاء بھی انکے ہمراہ تھے۔۔۔
انہوں نے سابق صدر ڈسٹرکٹ بار اصغر چوہدری ، میاں وحید انور کوکب ودیگر وکلاء سے انکے دفاتر میں ملاقاتیں کیں،اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میاں کلیم اختر نے کہا کہ وکلاء برادری کے مسائل کے حل اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیشہ مؤثر کردار ادا کرتا رہوں گا، بارز کی عزت و وقار کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے ، وکلاء کے حقوق کی پاسداری اور نوجوان وکلاء کے مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے ،انہوں نے وعدہ کیا کہ وکلاء کے لیے ہیلتھ کارڈ، لائبریری کی سہولیات میں اضافہ، بار رومز کی تعمیر و مرمت اور نوجوان وکلاء کے لیے بہتر روزگار مواقع کی فراہمی کے لیے عملی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء کے ساتھ کسی بھی زیادتی پر بھرپور آواز بلند کی جائے گی ۔