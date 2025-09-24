پیر محل کے سیلاب متاثرہ دیہاتوں میں راشن تقسیم
پیرمحل (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی قیادت اور اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ذوالفقار صابر کی نگرانی میں پیر محل کے سیلاب متاثرہ دیہاتوں میں خشک راشن تقسیم کیا گیا۔اس سلسلے میں 500 متاثرہ خاندانوں کو ایک ماہ کا خشک راشن فراہم کیا گیا تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں۔
راشن کی ترسیل کا عمل شفاف اور منظم طریقے سے مکمل کیا گیا۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ذوالفقار صابر نے کہا متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے ۔ کسی بھی متاثرہ گھرانے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ امدادی سامان کی فراہمی کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔دریں اثنا سیلاب متاثرہ علاقوں میں انسدادِ مچھر سرگرمیاں تیز کر دی گئیں۔ سی ای اوڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر کاشف ندیم کے مطابق ہیلتھ ٹیمیں ملیریا اور ڈینگی سمیت مچھر سے پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کے لیے سپرے ، لاروی سائیڈنگ اور فوگنگ کر رہی ہیں۔ تحصیل کمالیہ کی یونین کونسل 60، چک نمبر 732 گ ب امیر علی شاہ میں 82 گھروں اور 146 کمروں میں سپرے جبکہ 8 مقامات پر لاروی سائیڈنگ کی گئی۔ اسی طرح تحصیل پیرمحل کی یونین کونسل 75 چک نمبر 698/40 جی بی میں 44 گھروں اور 109 کمروں میں اسپرے جبکہ 10 مقامات پر لاروی سائیڈنگ کی گئی۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ وزیر اعلی پنجاب کی ہدایات کے مطابق عوام کو مچھر سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رکھنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔