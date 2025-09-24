قوم سعودیہ کی خوشیوں میں برابر کی شریک ،عبد الرشید
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث علامہ عبد الرشید حجازی نے سعودی عرب کے 93 قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ پوری پاکستانی قوم سعودی بھائیوں کی خوشیوں میں برابر کی شریک ہیں۔
سعودی عرب تمام مسلمانوں کی محبتوں کا مرکز و محور ہے ۔ اس سے پیار و محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔ حرمین شریفین کے مقدس مقامات انبیاء کرام کا مسکن ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمر ہے ۔ اس لئے مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان سعودی عرب کے 93 قومی دن کے موقع پر سعودی فرمانروا ، خادم الحرمین الشریفین اور ولی عہد شہزادہ سلمان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کے روحانی مرکز و محور سعودی عرب کو استحکام و مزید کامیابیوں و کامرانیوں سے سرفراز کرے ۔ سعودی عرب اور پاکستان کا اتحاد و تعلقات امت مسلمہ کے اتحاد کا سبب بنے گا ۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب پاکستان کا دیرینہ دوست و مضبوط اتحادی ہے جس نے ہر مشکل کی گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے یہ تعلق صدیوں پر محیط ہے کلمہ طیبہ اسلام سب سے مضبوط تعلق ہے ۔ سعودی عرب کے قومی دن پر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان ، کارکنان و اہل پاکستان سعودی عوام و حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس کی ترقی و استحکام کے لئے دعا گو ہیں