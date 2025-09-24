پاک سعودیہ معاہدے امید کی نئی کرن، خواجہ شاہد رزاق
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے سرپرست اعلیٰ و صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکا،جنرل سیکرٹری شیخ سعید، ڈپٹی جنرل سیکرٹری میاں ریاض شاہدا۔۔۔
چیئر مین مرزااشرف مغل نے اپنی اوراپنی پوری ٹیم کی جانب سے سعودی عرب کے قومی دن (23ستمبر)کے موقع پرسعودی عرب کے ولی عہد اور سعودی قوم کومبارکباد دیتے کہا ہے کہ سعودی عرب کاقومی دن صرف سعودی عوام کیلئے ہی خوشی کا موقع نہیں بلکہ یہ پاکستان کیلئے بھی اہم دن ہے اس دن کی خوشیاں اس وقت اور بڑھ گئی ہیں جب دونوں ممالک کے درمیان ایسے تاریخ سازدفاعی معاہدے طے پائے ہیں جو خطے اورمسلم دنیا کیلئے امید کی نئی کرن لیکرآئے ہیں صدر انجمن تاجران سٹی فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکانے کہا کہ پاک سعودیہ تعلقات کی تاریخ قربت، تعاون اوربھائی چارے سے عبارت ہے حالیہ معاہدہ اس تاریخ میں نیا باباب ہے جومستقبل میں خطے کو امن، استحکام اور خوشحالی کی جانب لے جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر دونوں ممالک پاکستان وسعودی عرب اپنی اس شراکت داری کو حکمت، یکجہتی اورعملی اقدامات سے آگے بڑھائیں توانشا اللہ نا صر ف دونوں ممالک بلکہ پوری امت مسلمہ کیلئے روشن مستقبل کی ضمانت ثابت ہوگا اوردونوں ممالک خطے میں کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرسکیں گے ۔ انہوں نے کہا ایٹمی طاقت پاکستان اور تیل کی سب سے بڑ ی پیداوار رکھنے والے سعودی عرب کاایک صفحے پر ہو نا مسلم دنیا کے اتحاد کیلئے خوش آئندہے اگریہ دونوں ممالک اپنے وسائل اورصلاحیتوں کویکجا کریں تو مسلم دنیا کونیاوقاراور طاقت مل سکتی ہے اور طاغوتی قوتوں کی سازشوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔