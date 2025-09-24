صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرہ مرکزی و مضافاتی شاہراہوں کو بحال کردیا گیا

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ نعیم سندھو اور اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات تیز رفتاری سے جاری ہیں۔

انتظامیہ نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مرکزی و مضافاتی شاہراہوں کو بحال کردیا ہے تاکہ مقامی آبادی کو آمد و رفت میں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔اسسٹنٹ کمشنر کے مطابق متاثرہ سڑکوں کی مرمت اور بحالی کے نتیجے میں اہل علاقہ کو ریلیف ملنے کے ساتھ ساتھ تجارتی اور زرعی سرگرمیاں بھی دوبارہ بحال ہونا شروع ہوگئی ہیں۔ اس موقع پر انتظامیہ کی ٹیموں نے مسلسل دن رات محنت کرکے سیلاب متاثرہ راستوں کو قابل استعمال بنایا۔مزید برآں اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے متاثرہ دیہات اور بستیوں کا مکمل ڈیٹا بھی مرتب کیا جارہا ہے تاکہ آئندہ کے لیے مزید ترقیاتی و بحالی منصوبے مؤثر انداز میں عملی جامہ پہن سکیں۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کے حل اور سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جارہے ہیں، کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر نے کہا ہے کہ متاثرہ علاقوں کے رہائشیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔

 

