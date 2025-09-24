صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آبادمیں سستی ٹرانسپورٹ دی جارہی ،فقیر حسین ڈوگر

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری فقیر حسین ڈوگر نے کہاہے کہ فیصل آبادمیں شہریوں کیلئے سستی ٹرانسپورٹ فراہم کی جارہی ہے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف چندروزتک افتتاح کریں گی۔

30 الیکٹرانک بسیں چلنے سے عام لوگ20 روپے میں روٹ تک سفر کرسکیں گے ان کاکہناتھاکہ مسلم لیگ ن نے نوازشریف کی قیادت میں ہمیشہ ملک اورعوام کی فلاح و بہبود کے لئے منصوبے پیش کئے ۔ پاکستان بھی اب خادمِ حرمین شریفین ہے ، حالیہ دفاعی معاہدوں کی بدولت اللہ نے پاکستان کے نصیب میں یہ عزت لکھی ہے ۔ پاکستان حرمین شریفین کی دھرتی کا محافظ بن گیا۔ نواز شریف نے موٹروے بنائی، ایٹمی دھماکے کیے ۔ پنجاب کے ہر ضلع میں بے گھر لوگوں کیلئے گھر بنائے جارہے ہیں، سیلابی صورتحال میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حکومت میں ہو اور چین سے سورہا ہو، پنجاب میں پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا حکومت سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔

 

