جھنگ روڈ پرایئرپورٹ چوک،سدھار میں تجاوزات کی بھرمار

  • فیصل آباد
جھنگ روڈ پرایئرپورٹ چوک،سدھار میں تجاوزات کی بھرمار

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)جھنگ روڈ پر ایئر پورٹ چوک،اڈا سدھار اور بائی پاس چوک کے اطراف میں تجاوزات کی بھرمار،ٹریفک کا نظام درہم برہم، موٹرسائیکل رکشہ سٹینڈز اور فروٹ فروش سڑک پر قابض،ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ اور پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

ائیر پورٹ چوک،اڈا سدھار،ہفتہ بازار،اور سدھار بائی پاس چوک کے اطراف میں فروٹ فروش اورموٹرسائیکل رکشہ ڈرائیورز سڑک پر قابض ہیں،فروٹ فروشوں نے فروٹ سے لدھی ریڑھیاں،جبکہ رکشہ ڈرائیور نے مذکورہ علاقوں میں روڈ کے وسط میں رکشہ سٹینڈز بنائے ہوئے ہیں جس سے ٹریفک کا نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے مذکورہ علاقوں میں ٹریفک حادثات بھی معمول بن چکے ہیں جس کا شکار ہو کر شہری لقمہ اجل بن رہے ہیں ۔تجاوزات خاتمے کیلئے بنائی جانے والی پیرا فورس بھی منظر سے غائب جبکہ ٹریفک کے بلاتعطل بہاو کو یقینی بنانے کیلئے ائیر پورٹ چوک اور سدھار بائی پاس پر تعینات ٹریفک افسر بھی بے بس نظر آ رہے ہیں،شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور سی ٹی او فیصل آباد سے ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ کا سبب بننے والے فروٹ فروشوں، رکشہ سٹینڈز اور دیگر عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

