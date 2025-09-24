صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ :وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجا ب پروگرام پری طرح ناکام

  • فیصل آباد
جڑانوالہ :وزیر اعلیٰ کا ستھرا پنجا ب پروگرام پری طرح ناکام

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب کا جڑانوالہ میں ستھرا پنجا ب بری طرح ناکام ہو گیا۔محلوں میں کوڑے کرکٹ کے ڈھیر نظر آنے لگے ،نالیوں کا گندا پانی گلیوں میں کھڑا ہونے کے باعث مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو نے لگا۔

تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب نے تحصیل جڑانوالہ میں صاف ستھراپنجاب پروگرام کے تحت ایک پرائیویٹ کمپنی کو اربوں روپے کا ٹھیکہ دیا مگرنجی کمپنی کے ملازمین کی طرف سے صفائی کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیاجبکہ گلیوں بازاروں اور محلوں میں صفائی نام کی کوئی چیزدکھائی نہیں دے رہی۔ محلہ بشیر کالونی، محلہ اسماعیل آباد اور 40 موڑ کے ملحقہ گلیاں محلے سمیت دیگر علاقوں میں کوڑاکرکٹ کے ڈھیر اور گلیوں میں سیوریج کا پانی جمع رہنے لگا۔ جس سے محلہ کے مکین انتہائی مشکلات کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں۔اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ جلد وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی جائے گی۔

 

