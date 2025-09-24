صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی ایچ کیوہسپتال ٹوبہ میں کمپیوٹرائزڈ رجسٹریشن نظام ناکارہ

  • فیصل آباد
ڈی ایچ کیوہسپتال ٹوبہ میں کمپیوٹرائزڈ رجسٹریشن نظام ناکارہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں مریضوں کی کمپیوٹرائزڈ رجسٹریشن کا نظام اور عملہ کی کمی شہریوں کے لیے عذاب بن گیا، کمپیوٹر سسٹم کا ہر وقت لنک ڈاؤن ہونا اور سست روی کے باعث علاج معالجہ کے لیے پرچی کا حصول ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مریضوں کو پہلے تو پرچی کے حصول کے لیے گھنٹوں لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے ، جبکہ خواتین، بزرگ اور معصوم بچوں کے ساتھ آنے والے افراد شدید اذیت کا شکار ہوتے ہیں، پرچی حاصل کرنے کے بعد جب مریض نرسنگ کاؤنٹر پر جاتے ہیں تو وہاں بھی سسٹم ڈاؤن اور عملہ کی کمی کے باعث مزید انتظار کرنا پڑتا ہے ،او پی ڈی کے باہر چیک اپ کے لیے مریضوں کو گھنٹوں ڈاکٹرز کے کمروں کے باہر کھڑا رہنا پڑتا ہے ، شدید گرمی اور حبس میں مریضوں اور لواحقین کی مشکلات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں، بزرگ مریض اور خواتین بے ہوش تک ہو جاتی ہیں ،لیکن ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔غریب مریضوں نے شکوہ کیا کہ مفت علاج کے لیے آنے کے باوجود اگر خوار ہونا پڑے اور آخر میں جیب خالی کر کے پرائیویٹ ہسپتال جانا پڑے تو سرکاری نظام کا فائدہ ہی کیا ہے ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پرچی کاؤنٹرز میں فوری اضافہ کیا جائے ، اضافی عملہ تعینات کیا جائے اور سسٹم کو اپ گریڈ کر کے مریضوں کو ریلیف دیا جائے ۔

 

