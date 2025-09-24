5طلبہ کوحبسِ بیجا میں رکھ کر تشدد ،نازیبا حرکات پر مجبور کیا گیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)تھانہ شورکوٹ سٹی کی حدود پتن روڈ کے قریب پانچ طلباء کو حبسِ بے جا میں رکھ کر بدترین تشدد اور جبرًا نازیبا حرکات پر مجبور کیا گیا۔ اس شرمناک فعل کی ویڈیو منظرِ عام پر آتے ہی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جھنگ کیپٹن (ر)بلال افتخار کیانی نے نہ صرف فوری نوٹس لیا۔۔۔
بلکہ قانون کی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے تینوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔پولیس کی بروقت کارروائی سے لاپتہ طلبا کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ گرفتار ملزم ارقم اقبال، عبدالمنعم اور ابوذر کے خلاف اغوا، اجتماعی زیادتی اور تشدد کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے ۔ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ کی وجہ کھیل کے دوران ہونے والی تلخ کلامی سامنے آئی ہے ۔ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے کہا ہے کہ قانون شکنی کرنے والے ہرگز کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ حقائق کی روشنی میں ملزمان کی ہر حال میں سزا کو یقینی بنایا جائے گا ۔معاشرے کو ظلم و جبر سے پاک کرنے کے لئے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ، ہر مجرم کو اس کے انجام تک پہنچانا ہماری اولین ذمہ داری ہے ۔