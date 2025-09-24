اوقاف ودیگراداروں کی غفلت سے قبریں بکنے کا انکشاف
فیصل آباد(ذوالقرنین طاہر سے )محکمہ اوقاف سمیت دیگر اداروں کی غفلت شہری علاقوں کے قبرستانوں میں قبریں فروخت ہونے کا انکشاف، بیشتر پرانی قبروں کو ختم کرکے نئے مردے دفن کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق ضلعی انتظامیہ اور محکمہ اوقاف کی روایتی غفلت سے اب شہریوں کو اپنے پیاروں کی تدفین میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑرہا ہے شہری حدود کے بیشتر قبرستانوں میں میت کی تدفین کے لیے 40 ہزار سے 70 ہزار روپے تک ادا کرنے پڑتے ہیں قبرستانوں میں قبضہ مافیا نے بھی پنجے گاڑ رکھے ہیں قبرستانوں کے اندر قبضہ مافیا کی جانب سے پختہ تعمیرات بھی کی گئی ہیں بااثر افراد کی جانب سے قبل از وقت ہی متعدد قبروں کی جگہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کی قبروں کے لیے مختص کرلی گئی ہے جس سے اب قبرستانوں میں فوت شدگان کی تدفین ایک مشکل کام بن چکا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اپنے پیاروں کی تدفین بھی پیسوں کے بغیر نہیں کرسکتے اگر کوئی غریب فوت ہوجائے تو اسکے اہل خانہ کو میت گھر رکھ کر پہلے تدفین کے لیے پیسے ادھار لینے پڑتے ہیں اسکے بعد ہی قبر کی جگہ مل سکتی ہے عوام کا کہنا ہے بااثر افراد کی جانب سے قبل از وقت ہی متعدد قبروں کی جگہ پر قبضہ جما لیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اس جگہ پر اپنے پیارے کو دفن کرنے کی کوشش کرے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کئی قبرستانوں میں گورکن کی جانب سے پرانی قبروں کو ختم کرکے ان میں نئی میتوں کی تدفین کروائے جانے کا بھی انکشاف ہوا ہے مگر محکمہ اوقاف اور ضلعی انتظامیہ اس سنگین مسئلے پر توجہ دینے کو ہی تیار نہیں۔