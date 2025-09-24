سرمایہ کاری،تجارت کو فروغ دینا پالیسی کا حصہ:خلیل طاہر
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردارخلیل طاہر سندھو نے کہاہے کہ ترقیاتی منصوبوں اورعوام کوبنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے۔۔۔
دوسرے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کوبھی پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز شریف کی تقلیدکرنی چاہئے ڈیڑھ برس میں پنجاب کے عوام کومشکلات سے نکال دیا گیا ہے سیلاب کے متاثرین کی خدمت کے لیے وزیراعلی ٰٹیم سمیت متحرک رہی ہیں اب نقصانات کے ازالہ کے لیے بھی وزیراعلیٰ پنجاب اوروزیراعظم بھی عملی اقدامات کررہے ہیں۔ سرمایہ کاری کیساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا حکومتی پالیسی کا حصہ ہے،معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو نئی سمت دی ہے ، ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے ۔