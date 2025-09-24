دیہی علاقوں کی سڑکیں ، مارکیٹیں قبضہ مافیا کے نرغے میں
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)تجاوزات کیخلاف آپریشن میں قصبے اور دیہات نظر انداز دیہی علاقوں میں سڑکیں اور مارکیٹیں قبضہ مافیا کے نرغے میں متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر پیرا فورس اور ضلع کونسل کا عملہ مل کر بھی تجاوزات ختم نہ کروا سکا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق تجاوزات کیخلاف کارروائیوں اور آپریشنز کے لیے ایک ہی وقت میں 3 مختلف اتھارٹیز کام کررہی ہیں اگر سٹی ٹریفک پولیس پٹرولنگ پولیس اور ضلعی پولیس کے محدود اختیارات کو بھی اس گنتی میں شامل کرلیا جائے تو دیہی علاقوں میں ضلع کونسل میونسپل کمیٹی اسسٹنٹ کمشنر پیرا فورس سٹی ٹریفک پولیس پٹرولنگ پولیس اور ضلعی پولیس 6 سے زائد اتھارٹیز بنتی ہیں وزیر اعلی ٰمریم نواز بھی تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے واضح ہدایات کرچکی ہیں کئی بار سختی بھی کی جاچکی ہے چیف سیکرٹری کی میٹنگ میں دویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو تنبیہہ بھی کی جاچکی ہے اسکے باوجود دیہی علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہوسکا مین سڑکوں کے کنارے تجاوزات برقرار ہیں ریڑھیاں چھابڑیاں پتھاڑے جوں کے توں ہیں دکاندار دکان کے سامنے ٹھیلہ یا پتھاڑا لگوانے کے لیے مذکورہ ریڑھی یا چھابڑی والے سے دیہی علاقوں میں ایک ہزار سے 1200 روپے تک یومیہ لے رہے ہیں جو 36 ہزار تک ماہانہ بنتا ہے پیسے دکاندار وصول کرتے ہیں ریڑھی یا پتھاڑا سڑک پر لگتا ہے جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور معمولی نوعیت کے حادثات بھی ہوتے ہیں ان تجاوزات اور راستوں کی رکاوٹ سے لڑائی جھگڑے بھی معمول بن چکے ہیں ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر انتظامی افسر حکومتی احکامات پر عملدرآمد کروانے میں کامیاب ہوجائیں تو پھر حکومت کے مثبت فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچ سکتے ہیں ۔