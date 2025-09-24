جی سی یو میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر حسن قرات سیمینار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)قرآن کریم کی خوش الحان تلاوت انسانی فکر و شعور پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے ۔ اسی روحانی پیغام کو عام کرنے کے لیے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں نئے تعلیمی سال کے آغاز پر بین الاقوامی حسن قرات سیمینار ہوا۔ صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر نے کہا کہ قرآن کی دلنواز آواز دلوں کو منور اور اذہان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے ۔ جی سی یونیورسٹی ایسی تقریبات کے ذریعے تزکیہ قلوب و اذہان کا فریضہ انجام دے رہی ہے ۔ ڈین فیکلٹی آف اسلامک اینڈ اورینٹل لرننگ پروفیسر ڈاکٹر ہمایوں عباس نے قرآن کی فضیلت اور زبان نبوی سے تلاوت کے اثرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان لمحوں کی کیفیات کا تصور بھی دل کو نور سے بھر دیتا ہے ۔ بین الاقوامی سیمینار میں قاری یاسر آدم (افریقہ)، قاری احمد شمس الدین (مصر)، قاری رجا ایوب (تنزانیہ) کے علاوہ پاکستان سے قاری غلام مصطفیٰ نعیمی اور قاری ڈاکٹر فیاض الحسن الازہری نے اپنی خوبصورت آوازوں میں قرآن کریم کی تلاوت سے سماعتوں کو معطر کیا۔ یہ روح پرور تقریب رحمت ا للعالمین سیرت چیئر، شعبہ عربی زبان و ادب، قرات و نعت سوسائٹی اور نظامتِ امور طلبہ کے باہمی تعاون سے منعقد کی گئی۔