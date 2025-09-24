مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے افسروں کا کمشنر دفتر کا دورہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)44ویں مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس لاہور (نیپا)کے افسروں نے کمشنر آفس فیصل آباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور ۔ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا اور اے سی جی فرہاد دانش بھی موجود تھے۔
افسروں کو ڈویژنل انتظامیہ کی ورکنگ، حکومت پنجاب کی پالیسیز پر عملدرآمد اور جاری ترقیاتی منصوبوں بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کمشنر نے فیصل آباد کی ملک کی معاشی ترقی میں اہمیت اور برآمدات میں کردار پر روشنی ڈالی اور کہا کہ فیصل آباد صنعت و حرفت میں ملک بھر میں منفرد مقام رکھتا ہے ۔کمشنر راجہ جہانگیر انور نے بتایا کہ عوامی مسائل کے تیز رفتار حل اور خاطر خواہ ریلیف کیلئے محکمانہ سروسز کے معیار پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے جبکہ حکومت پنجاب کی پالیسیز پر ہر صورت عملدرآمد یقینی بنایا جا رہا ہے ۔ فیصل آباد ڈویژن کی بیوٹیفکیشن کیلئے منصوبوں پر کام جاری ہے جبکہ گھنٹہ گھر کے آٹھ بازاروں کی خوبصورتی کیلئے انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں۔اجلاس میں افسروں کو فیصل آباد ڈویژن کے تاریخی، سیاحتی اور ثقافتی پس منظر پر بھی بریفنگ دی گئی۔کمشنر نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کیلئے خیمے ، خشک راشن اور رہائش کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا پرائس کنٹرول کیلئے ضلعی انتظامیہ کی کارروائیاں جاری ہیں، پیرا فورس کی بدولت تجاوزات کے خاتمہ میں نمایاں فرق آیا ہے جبکہ منڈیوں اور مارکیٹوں میں اشیائے خورونوش کی قیمتوں پر کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ۔ ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے خلاف بھی سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔