شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ خوف کی علامت بننے لگے
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کی غفلت سے شہر میں پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ خوف کی علامت بنتے جارہے ہیں، بھکاری کہاں سے آتے ہیں پیسہ کتنا جمع کرتے ہیں،یہ سوالات شہریوں کو پریشان کرنے لگے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق مطابق وزارت داخلہ کی جانب سے پیشہ ور بھکاری مافیا کے خلاف کارروائیاں کرنے کے احکامات دئیے گئے لیکن فیصل آباد میں پیشہ ور بھکاریوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھتی جارہی ہے پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ شہر اور گرد ونواح کے علاقوں میں متحرک ہیں شہر کے چوک چوراہوں اور ٹریفک سگنلز پر پیشہ ور بھکاریوں نے شہریوں کی ناک میں دم کررکھا ہے پیشہ ور بھکاریوں کے گروہ مستحق بن کر شہر بھر کے مختلف رہائشی اور کمرشل علاقوں میں بھی بھیک مانگتے ہیں جس سے اصل ضرورت مند اور مستحقین کی حق تلفی ہورہی ہے مگر محکمہ سوشل ویلفیئر کی سست روی کے باعث پیشہ ور بھکاریوں کو کھلی چھوٹ مل چکی ہے محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال اینٹی بیگری سکوارڈ کی کارکردگی صفر ہے ۔ پیشہ ور بھکاریوں کو پکڑنے کیلئے کوئی اقدامات نہیں کیے جاتے اینٹی بیگری سکواڈ کے لیے سول ڈیفنس ملازمین اور سپیشل ایجوکیشن کی گاڑی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے روزانہ گاڑی پر ہزاروں اور ماہانہ لاکھوں کا ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے سرکاری وسائل کے استعمال کے باوجود بھکاریوں کی تعداد کم نہیں ہورہی ،ہٹے کٹے جوان بھکاریوں کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہوجاتے ہیں۔