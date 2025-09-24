ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری مسائل سنے ،حل کی یقین دہانی
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)سرکل جڑانوالہ کے تھانہ روڈالہ روڈ میں ایس ایس پی آپریشنز فیصل آباد ڈاکٹر بشریٰ جمیل کی کھلی کچہری، عوام سے مسائل سنے ، فوری حل کی یقین دہانی کرائی۔
شہریوں نے شکایات کے انبار لگادیئے ۔ کھلی کچہری میں ایس پی جڑانوالہ بختیار احمد اور ڈی ایس پی جڑانوالہ کے علاوہ ایس ایچ اوز بھی موجود تھے ۔ عوامی شکایات پر ایس ایس پی آپریشنز نے متعلقہ افسروں کو ہدایت دی کہ مسائل کا بروقت اور شفاف ازالہ یقینی بنایا جائے ۔ بشریٰ جمیل نے کہا عوام کی خدمت اور حفاظت پولیس کا فرض ہے ، کسی پولیس اہلکار کی جانب سے شہریوں سے ناروا سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا۔