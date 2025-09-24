بلا شبہ نبی کریم ؐسے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں ،علامہ ادریس
ماموں کانجن(نمائندہ دنیا )تحریک منہاج القرآن کے ناظم تنظیمات علامہ رانا ادریس قادری نے ریلوے سٹیشن پر تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام پیر سید عدیل حیدر صابری سجادہ نشین آستانہ عالیہ حجرہ صابری۔۔۔
جبکہ چک494گ ب لال ترہانہ میں پیر سید شبر محی الدین شاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ دھولر شریف کی زیر صدار ت محافل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآکی وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب کائنات کا وجود تک موجود نہ تھا 1500سو سال قبل بشری لبادے میں بھجوانے کا مقصد ہمیں سیرت طیبہ اپنا کر دنیا و آخرت میں سرخرو کرنا تھا انہوں نے کہا کہ بلا شبہ کائنات میں نبی کریم ؐسے بڑھ کرکوئی نعمت نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بیشمار نعمتوں سے نوازا مگر کھبی احسان نہیں جتایا مگر نبی محتشم کی نعمت دیکر اسے جتلایا ہے کہ اے بندے میں نے آپکو اپنا محبوب عطا کردیا اس ہستی کی قدر کرو اور میرے اس محبوب کی سیرت طیبہ کو اپنا کر اپنی دنیاوی اور آخروی زندگیاں سنوار لوانہوں نے کہا جب تک ہم اپنے اور اللہ کے پیارے محبوب کی سیرت طیبہ کو نہیں اپنائیں گے تب تک دنیاو آخرت میں کامیابی ممکن ہی نہیں ،یہی حقیقی محبت کا تقاضا ہے ،اللہ کے رسول خوش ہو گئے تو اللہ پاک بھی خوش ہو جائیگا۔