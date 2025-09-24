پاور لومز بندش ،سینکڑوں مزدوروں کا ڈی سی دفترکے باہراحتجاج
پینسرہ،ٹھیکریوالا(نمائندگان دنیا)پاور لومز فیکٹریوں کی بندش پرسینکڑوں مزدو ڈی سی او آفس کے سامنے سراپا احتجاج بن گئے۔ پاور لومز ں کی بندش کو 57روز گزر چکے جس سے ہزادوں مزدور بے روز گار ہیں گزشتہ روز جھنگ روڈ سدھار سیکٹر کے سینکڑوں مزدور پیدل احتجاج کرتے ہوئے۔۔۔
ڈی سی آفس پہنچ گئے مزدوروں نے ڈی سی او آفس کے گیٹ کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا لیا مزدوروں کی قیادت چیئرمین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری،شیخ نثار ،رانا ناظم ،رانا فخر ،حافظ عمیر،ملک ممتاز کر رہے تھے مزدور راہنماوں نے کہا کہ اجرتوں میں سالانہ اضافہ،سوشل سکیورٹیکارڈ ،پینے کا صاف پانی اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی قوانین پر عمل چار مطالبات ہیں جس کے لیے مزدور دو ماہ سے سراپا احتجاج ہیں ضلعی انتظامیہ گزٹ نوٹیفکیشن پر عمل کروانے میں ناکام ہے ،گھروں میں فاقے ہیں بجلی بل ادا نہیں ہو رہے مزدود گھر کا کرایہ اور بچوں کی فیس دینے سے قاصر ہیں اب بھوک ہڑتال پر مجبور ہیں یہ احتجاج مطالبات کی منظوری تک جاری رہے گا۔ لطیف انصاری نے روزنامہ دنیاسے گفتگو کرتے کہا مزدور دوماہ سے اپنے بنیادی حقوق کیلئے پرامن احتجاج کر رہے ہیں ۔انہوں نے وزیرِ اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کو لیبر قوانین کے مطابق تمام تر بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے ۔