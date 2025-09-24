مظہراعوان ، سرفرازاعوان کی راناثنا سے ملاقات ،سینیٹربننے پر مبارکباد
مکوآنہ(نمائندہ دنیا)مکوآنہ کی نامورسیاسی وسماجی شخصیت حاجی ملک مظہراعوان ،صاحبزادہ ملک سرفرازاعوان نے مشیروزیراعظم راناثنااللہ خاں سے ملاقات کی اورسینیٹرمنتخب ہونے پر مبارک بادپیش کرتے کہا کہ۔۔۔
رانا ثنا اللہ نے ہمیشہ ملکی و قومی معاملات میں اہم کردار ادا کیا ۔انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات کی جنگ لڑی ۔قائد مسلم لیگ( ن) نواز شریف نے انہیں سینیٹر منتخب کروا کر بہترین فیصلہ کیا ۔ امید ہے کہ رانا ثنا اللہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد فیصل آباد کی تعمیر وترقی اور اسے مثالی شہر بنانے میں بھی پہلے سے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرینگے ۔