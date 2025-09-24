صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مظہراعوان ، سرفرازاعوان کی راناثنا سے ملاقات ،سینیٹربننے پر مبارکباد

  • فیصل آباد
مظہراعوان ، سرفرازاعوان کی راناثنا سے ملاقات ،سینیٹربننے پر مبارکباد

مکوآنہ(نمائندہ دنیا)مکوآنہ کی نامورسیاسی وسماجی شخصیت حاجی ملک مظہراعوان ،صاحبزادہ ملک سرفرازاعوان نے مشیروزیراعظم راناثنااللہ خاں سے ملاقات کی اورسینیٹرمنتخب ہونے پر مبارک بادپیش کرتے کہا کہ۔۔۔

 رانا ثنا اللہ نے ہمیشہ ملکی و قومی معاملات میں اہم کردار ادا کیا ۔انہوں نے ہمیشہ ذاتی مفادات کی بجائے ملکی مفادات کی جنگ لڑی ۔قائد مسلم لیگ( ن) نواز شریف نے انہیں سینیٹر منتخب کروا کر بہترین فیصلہ کیا ۔ امید ہے کہ رانا ثنا اللہ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد فیصل آباد کی تعمیر وترقی اور اسے مثالی شہر بنانے میں بھی پہلے سے بڑھ کر اپنی خدمات پیش کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات مثالی، دنیا مانتی ہے، سعودی سفیر

کمیونیکیشن، ریلویزمیں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع،علیم خان

اربن فلڈنگ، ذخیرہ اندوزوں کیخلاف کارروائی پر فوکس، کمشنر

جمہوریت کے فروغ میں وکلا برادری کا کردار اہم :گورنر پنجاب

برطانیہ سیلابی صورتحال میں پاکستان کے ساتھ کھڑا:ہائی کمشنر

موسمیاتی تبدیلی ایک چیلنج، ملکر نمٹنا ہوگا، مصدق ملک

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر