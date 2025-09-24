صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چربی ،آلائشوں سے آئل بنانیوالا ایک اور جعلساز دھر لیا

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز فوڈاتھارٹی ڈاکٹر قاسم رضا کی سربراہی میں سیفٹی ٹیم نے رات گئے رجوعہ چوک کے قریب غیر قانونی طور پر واقع چربی اور آلائشوں سے آئل بنانے والا ایک اور جعلساز دھر لیا۔

50 کلو سے زائد تیارچربی (فیٹ)اور دیگر سامان ضبط کرکیے ملزم موقع پر گرفتار اور تھانہ سٹی چنیوٹ میں مقدمہ درج کرادیا گیا۔انہوں نے بتایا کہ عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی کے لئیفوڈ پوائنٹس کی چیکنگ بھی روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر سویٹس اینڈ بیکرز پروڈکشن یونٹ سیل کردیا گیا۔انہوں نے کہاکہ سویٹس اینڈ بیکرز سے دوران معائنہ 5 کلو سے زائد ایکسپائرڈ و ممنوعہ اجزاء برآمدہوئے ۔حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی،ورکرز کے میڈیکل سکریننگ سرٹیفکیٹس بھی عدم موجود پائے گئے ۔انہوں نے کہا کہ محفوظ اور صحت مند خوراک کی فراہمی فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے اور اسی تناظر میں فوڈ سیفٹی ٹیموں کی کارروائیاں جاری ہیں۔

 

