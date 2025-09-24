سیلاب پرنقصانات کے تخمینے کیلئے خصوصی ٹیمیں تشکیل
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو کی زیر نگرانی سیلاب متاثرہ علاقوں میں نقصانات کے تخمینے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں جن میں محکمہ اربن یونٹ، ریونیو، زراعت اور پاکستان افواج کے جوان شامل ہیں۔۔۔
جو گھر گھر جا کر سروے کریں گے ،ٹیموں کی ٹریننگ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو جمیل حیدر شاہ کی زیر نگرانی مکمل کر لی گئی ۔تحصیلدار علی عباس بھروانہ نے کہا ہے کہ سروے کے دوران متاثرہ مکانات، فصلوں اور مویشیوں سمیت تمام نقصانات کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا تاکہ متاثرین کو بروقت امداد مل سکے ،انہوں نے کہا کہ سیلاب متاثرہ عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، شفاف اور درست تخمینہ لگا کر بحالی کے عمل کو تیز رفتار بنایا جائے گا، متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے اور ضلعی انتظامیہ اس مقصد کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے ۔