صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

  • فیصل آباد
ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی

کمالیہ(نمائندہ دنیا )ڈویژنل پبلک سکول کمالیہ کیمپس میں آگاہی لیکچر کا انعقاد ۔ڈاکٹر میاں عدیل عارف، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ نے شرکت کی۔ڈاکٹر عدیل عارف نے خطاب میں بتایا کہ HPV ویکسین پچھلے تین سال سے سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں بچیوں کو دی جا رہی ہے۔۔۔

 اور وہاں بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں بھی آٹھ دن کے دوران ہزاروں بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور اب تک کسی بھی قسم کا کوئی منفی اثر رپورٹ نہیں ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی نو سے چودہ سال کی بچیوں کو مہم کے دوران لازمی ویکسین لگوائیں تاکہ مستقبل میں انہیں سروائیکل کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے ۔لیکچر کے بعد ڈی پی ایس کمالیہ کیمپس کی بچیوں کو بھی HPV ویکسین لگائی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیکرز، سویٹس شاپس پر ناقص صفائی، زائد المیعاد اشیا

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا بورڈ میں زیر تعمیر جدید امتحانی ہال کا دورہ

کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما

حافظ آباد :سیلاب سے نقصان کے تخمینہ کیلئے سروے کاآغاز

صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر