ڈی پی ایس کمالیہ میں آگاہی لیکچر ،HPV ویکسین لگائی گئی
کمالیہ(نمائندہ دنیا )ڈویژنل پبلک سکول کمالیہ کیمپس میں آگاہی لیکچر کا انعقاد ۔ڈاکٹر میاں عدیل عارف، میڈیکل سپرنٹنڈنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کمالیہ نے شرکت کی۔ڈاکٹر عدیل عارف نے خطاب میں بتایا کہ HPV ویکسین پچھلے تین سال سے سعودی عرب سمیت کئی اسلامی ممالک میں بچیوں کو دی جا رہی ہے۔۔۔
اور وہاں بہترین نتائج سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں بھی آٹھ دن کے دوران ہزاروں بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے اور اب تک کسی بھی قسم کا کوئی منفی اثر رپورٹ نہیں ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ویکسین بالکل محفوظ ہے ۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی نو سے چودہ سال کی بچیوں کو مہم کے دوران لازمی ویکسین لگوائیں تاکہ مستقبل میں انہیں سروائیکل کینسر جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے ۔لیکچر کے بعد ڈی پی ایس کمالیہ کیمپس کی بچیوں کو بھی HPV ویکسین لگائی گئی۔