ڈی ڈی ای او کا بوائز سکول کا دورہ ،تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیاض اختر وسیر کا گورنمنٹ پرائمری بوائز سکول 63 گ ب غربی کادورہ سکول کے مختلف شعبہ جات و تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
تفصیلات کے مطابق جڑانوالہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیاض اختر وسیر کا گورنمنٹ پرائمری بوائز سکول 63 گ ب غربی کادورہ کیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر فیاض اختر وسیر نے سکول کے مختلف شعبہ جات دیکھے اور بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی معیار کی بہتری اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔