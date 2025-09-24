بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)شفافیت اور معیارِ تعلیم کو مزید بہتر بنانا اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔یہ بات کمشنر و چیئرمین ایجوکیشن بورڈ راجہ جہانگیر انورنے ایجوکیشن بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔
اجلاس میں فیصل آباد بورڈ کے انتظامی اور تدریسی امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس کے آغاز میں سیکرٹری بورڈ رانا حبیب الرحمن نے ایجنڈا پیش کیا جس پر بورڈ ممبران نے بحث کی۔ اجلاس میں سیکرٹری بورڈ لاہور، سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد، ڈی ایس فنانس اور ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا نے شرکت کی۔اجلاس میں کل نو کیسز پیش کئے گئے جن میں سے آٹھ کی منظوری دی گئی جبکہ ایک کیس کو مؤخر کر دیا گیا۔اس موقع پر بورڈ کے اجلاس میں مختلف اہم فیصلے کئے گئے جن میں خالی اسامیوں پر بھرتی، خصوصی اعزازیہ کے لئے گرانٹ، ڈیلی ویجز ملازمین اور آئی ٹی سٹاف کی تعیناتی جیسے اقدامات شامل تھے ۔مزید برآں بورڈ کی کارکردگی میں بہتری کے لئے تجاویز بھی پیش کی گئیں جبکہ بورڈ دفاتر میں ریسائیکل پیپر کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔