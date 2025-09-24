صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

  • فیصل آباد
بہترمعیارِ تعلیم کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائینگے :کمشنر

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)شفافیت اور معیارِ تعلیم کو مزید بہتر بنانا اولین ترجیح ہے ، اس مقصد کے لئے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔یہ بات کمشنر و چیئرمین ایجوکیشن بورڈ راجہ جہانگیر انورنے ایجوکیشن بورڈ آف گورنرز کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔

 اجلاس میں فیصل آباد بورڈ کے انتظامی اور تدریسی امور پر تفصیلی غور کیا گیا۔اجلاس کے آغاز میں سیکرٹری بورڈ رانا حبیب الرحمن نے ایجنڈا پیش کیا جس پر بورڈ ممبران نے بحث کی۔ اجلاس میں سیکرٹری بورڈ لاہور، سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد، ڈی ایس فنانس اور ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا نے شرکت کی۔اجلاس میں کل نو کیسز پیش کئے گئے جن میں سے آٹھ کی منظوری دی گئی جبکہ ایک کیس کو مؤخر کر دیا گیا۔اس موقع پر بورڈ کے اجلاس میں مختلف اہم فیصلے کئے گئے جن میں خالی اسامیوں پر بھرتی، خصوصی اعزازیہ کے لئے گرانٹ، ڈیلی ویجز ملازمین اور آئی ٹی سٹاف کی تعیناتی جیسے اقدامات شامل تھے ۔مزید برآں بورڈ کی کارکردگی میں بہتری کے لئے تجاویز بھی پیش کی گئیں جبکہ بورڈ دفاتر میں ریسائیکل پیپر کے استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر