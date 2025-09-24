محکمہ ایکسائز : جعلی چالان کرکے بے ضابطگیاں جاری
فیصل آباد(عبدالباسط سے )محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پروفیشنل ٹیکس برانچ میں ہونے والی مبینہ بے ضابطگیوں کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ پروفیشنل ٹیکس برانچ میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی چالان بک پرنٹ کروانے اور ان کی مدد بوگس چالان کرتے ہوئے۔۔۔
اپنی جیبیں بھرنے کے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں۔ برانچ میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے اپنے قریبی تعلقات کے حامل افراد اور بھاری نذرانوں کی ادائیگیاں کرنے والے سرمایہ داروں اور کاروباری افراد کو ان کی ٹیکس کی رقوم میں واضح کمی کرتے ہوئے ان سے مبینہ طور پر ذاتی مفادات کا حصول یقینی بنائے جانے لگا۔ ملوث عناصر کے خلاف متعدد بار شکایات کا اندراج کروائے جانے کے باوجود بھی حکام ان کا تعین کرتے ہوئے انکے خلاف کارروائیوں کی بجائے مبینہ طور پر خاموشی اختیار کئے بیٹھے ہیں۔ذرائع کے مطابق محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پراپرٹی ٹیکس برانچ میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے ٹیکس ریکوری کو بہتر بناتے ہوئے سرکاری خزانے کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ذاتی مفادات کے حصول کو یقینی بنانے کے لئے زیادہ اقدامات کئے جانے لگے۔
ذرائع کے مطابق پروفیشنل ٹیکس برانچ میں تعینات افسران اور ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی اور بوگس انوائسز والی چالان بک تیار کروانے اور ان کی مدد سے بھاری مالیت کے چالان کرتے ہوئے ٹیکس کی رقوم کو اپنی جیبوں میں منتقل کئے جانے کے انکشافات سامنے آنے لگے ہیں۔ ذرائع سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ پروفیشنل ٹیکس برانچ میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے نہ صرف جعلی انوائسز کی مدد سے بھاری مالیت کے چالان کرتے ہوئے رقوم کو اپنی جیبوں میں ڈال لیا جاتا ہے بلکہ اپنے قریبی تعلقات کے حامل افراد اور بھاری مالیت کے تحفے تحائف ادا کرنے والے کاروباری افراد کو مبینہ طور پر انکی ٹیکس کی رقوم میں واضح کمی کرتے ہوئے ریلیف دیکر اسکے عوض اپنے ذاتی مفادات کے حصول کو یقینی بنا یا جارہا ہے۔
ذرائع سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے افسروں اور ملازمین کی جانب سے مبینہ طور پر کی جانے والی بے ضابطگیوں کی رقوم کو اوپر سے نیچے تک برابر حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے جس سے بے ضابطگیوں میں ملوث عناصر محکمانہ اور قانونی کارروائیوں سے بھی محفوظ رہ جاتے ہیں۔ذرائع کے مطابق پروفیشنل ٹیکس برانچ میں تعینات افسروں اور ملازمین کی جانب سے مبینہ جعلی اور بوگس انوائسز کی مدد سے چالان کرنے اور اپنی جیبیں بھرنے کا سلسلہ عرصہ دراز سے جاری ہے جس سے ان بے ضابطگیوں میں ملوث عناصر کی جانب سے اپنے پنجے اس قدر مضبوط کرلئے گئے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی عمل میں نہیں لائی جاتیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جعلی انوائسز کی مدد سے چالان کرنے اور اپنی جیبیں بھرنے والے افسروں اور ملازمین کے خلاف سخت محکمانہ اور قانونی کارروائیاں کی جائیں تاکہ شہریوں کو درپیش مسائل کے خاتمے کے ساتھ محکمانہ ریونیو کولیکشن میں بھی بہتری لائی جاسکے ۔