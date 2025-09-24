صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال میں اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ، مریض بچوں کو تڑپنے کیلئے چھوڑ دیا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(بلال احمد سے )چلڈرن ہسپتال فیصل آباد میں بچوں کیلئے انتہائی اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ نایاب ہوگئے ۔ بروفین اور گریوینیٹ جیسے بنیادی سیرپ بھی فارمیسی سے ملنا محال، انتظامیہ نے مسائل سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے مریضوں کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا۔

 ہسپتال میں بچوں کے علاج کیلئے ضروری اینٹی بائیوٹک سیرپ کی قلت نے صورتحال کو سنگین بنا دیا ۔ والدین کے مطابق ڈاکٹرز کی جانب سے تجویز کردہ بروفین، گریوینیٹ اور دیگر اینٹی بائیوٹک سیرپ لینے جب ہسپتال کی فارمیسی پر پہنچتے ہیں تو عدم دستیاب کا کہہ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے جس پرنا صرف جیب سے اخراجات اٹھانا پڑتے ہیں بلکہ بروقت ادویات نہ ملنے سے بیمار بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ادویات فراہمی میں رکاوٹ کی بڑی وجہ انتظامیہ کی نااہلی ہے ۔ فارمیسی کے خالی شیلف اور والدین کی لمبی قطاریں تشویشناک منظر پیش کرتی ہیں، معصوم بچے علاج کے بغیر تڑپ رہے ہیں اور والدین نجی میڈیکل سٹورز سے مہنگے داموں دوائیاں خریدنے پر مجبور ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں سہولیات فراہمی کے دعوے صرف کاغذوں تک محدود ہیں۔  انتظامیہ نے صورتحال علم میں ہونے کے باوجود بہتری کی بجائے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پر عمل پیرا ہے ۔ صورتحال اس قدر بگڑ چکی ہے کہ کئی مریضوں کو نجی ہسپتالوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ یہ سنگین غفلت بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ۔ حکومت اور محکمہ صحت فوری نوٹس لیکر ہسپتال میں دواؤں کی فراہمی یقینی بنائے ۔ دوسری جانب ایم ایس ڈاکٹر عامر نوید نے ادویات کی قلت پرمؤقف کیلئے رابطہ کودھمکانے کے مترادف قرار دیدیا اور عملے سے سیرپ کی انتہائی محدود مقدار میں موجودگی کے باوجود مریضوں کو فراہم نہ کرنے پر پوچھ گچھ کرنے کی بجائے انکی طرفداری کرتے نظر آئے ۔ شہریوں نے محکمہ صحت سے باز پرس کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ 

 

