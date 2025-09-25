صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال کی فارمیسی کو اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ فراہم

  • فیصل آباد
چلڈرن ہسپتال کی فارمیسی کو اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ فراہم

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)روزنامہ دنیا میں چلڈرن ہسپتال میں اینٹی بائیوٹک سیرپ کی عدم دستیابی کی خبر شائع ہونے کے بعد انتظامیہ نے فوری کارروائی کی اور ایک ہی روز میں ہسپتال کی فارمیسی کو تین اہم اینٹی بائیوٹک سیرپ فراہم کر دئیے گئے۔۔۔

ذرائع کے مطابق مریضوں کے لواحقین کئی روز سے بروفین، گریوینیٹ اور دیگر سیرپ کی عدم دستیابی پر سخت پریشان تھے ، جبکہ خبر نشر ہونے کے فوراً بعد ادویات کی فراہمی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہسپتال کے پاس دوائیاں موجود تھیں مگر وقت پر فراہم نہیں کی جا رہیں تھیں۔مزید بتایا گیا ہے کہ قبل ازیں انتظامیہ نے دوائیوں کی کمی کو معمولی مسئلہ قرار دے کر نظرانداز کیا تھا، تاہم خبر کے بعد بالا حکام کی ہدایات پر فوری ایکشن لیا گیا۔عوامی حلقوں اور مریضوں کے لواحقین نے روزنامہ دنیا کی نشاندہی کو سراہا اور کہا کہ میڈیا مداخلت کے بغیر یہ مسئلہ دب جاتا اور مریض مزید مشکلات کا شکار رہتے ۔

 

