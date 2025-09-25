36 خصوصی افراد میں وہیل چیئرز، سفید چھڑیاں تقسیم
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)معذور افراد کی بحالی اور فلاح و بہبود کے لیے حکومت پنجاب کے اقدامات کے تحت میونسپل کارپوریشن ہال میں معاون آلات کی تقسیم کی خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔
اس موقع پر 36 خصوصی افراد میں وہیل چیئرز، سفید چھڑیاں اور دیگر ڈیوائسز تقسیم کی گئیں۔ مہمانانِ خصوصی میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ (ن) حاجی اکرم انصاری، سٹی صدر مسلم لیگ (ن) شیخ اعجاز اور راجہ دانیال شامل تھے ۔ ڈویژنل کوآرڈینیٹر رانا وارث حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر و بیت المال آمنہ عالم بھی موجود تھیں۔تقسیم کیے گئے آلات میں 14 ایکٹیو وہیل چیئرز، 18 اسسٹنٹ کنٹرولڈ وہیل چیئرز، 3 پیڈی ایٹرک وہیل چیئرز اور ایک سفید چھڑی شامل تھی۔ حاجی اکرم نے وزیر اعلیٰ کی خصوصی کاوشوں کو خراجِ تحسین پیش کیا اور کہا کہ حکومت پنجاب خصوصی افراد کو بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔