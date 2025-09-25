صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اسلامی دنیا کے استحکام کا باعث ہوگا:خلیل طاہر سندھو

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مسلم لیگ (ن) مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردار خلیل طاہر سندھو نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین دفاعی معاہدے سے نہ صرف اسلامی دنیا میں استحکام آئے گا۔۔۔

 بلکہ سعودیہ کی پاکستان میں متوقع سرمایہ کاری سے معاشی استحکام بھی ممکن ہوگا۔انہوں نے کہا کہ ملک میں بجلی اور پٹرولیم مصنوعات کا مسئلہ جلد ختم ہونے والا ہے ، سولر سسٹم، زراعت اور ٹیکسٹائل سیکٹر خوشحال ہوں گے ۔سعودی سرمایہ کاری سے معاشی بہتری، مریم نواز نے مہنگائی کنٹرول کر کے عوامی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی

 

