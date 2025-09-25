صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 ویں لپاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو، سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی خصوصی شرکت

  • فیصل آباد
26 ویں لپاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو، سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی خصوصی شرکت

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)صوبائی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نورالامین مینگل نے 26 ویں لپاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔۔۔

 اس ایکسپو میں چین، امریکہ، فرانس، جرمنی سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی سے مزین مشینری اور آلات کی نمائش کی گئی۔ڈائریکٹر جنرل واسا پنجاب طیب فرید، منیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ اور دیگر افسران نے بھی ایکسپو میں شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن