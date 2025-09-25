26 ویں لپاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو، سیکرٹری ہاؤسنگ نورالامین مینگل کی خصوصی شرکت
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)صوبائی سیکرٹری برائے ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نورالامین مینگل نے 26 ویں لپاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔۔۔
اس ایکسپو میں چین، امریکہ، فرانس، جرمنی سمیت دیگر ترقی یافتہ ممالک کی جانب سے جدید ٹیکنالوجی سے مزین مشینری اور آلات کی نمائش کی گئی۔ڈائریکٹر جنرل واسا پنجاب طیب فرید، منیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ اور دیگر افسران نے بھی ایکسپو میں شرکت کی۔