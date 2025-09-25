محلہ اکبری مسجد پلاٹ میں واٹر فلٹریشن پلانٹ 3 ماہ سے بند
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )شہر کے مرکزی علاقے محلہ اکبری مسجد پلاٹ میں واقع واٹر فلٹریشن پلانٹ گزشتہ تین ماہ سے مکمل طور پر بند پڑا ہے ، جس نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔۔۔
مرمت اور بحالی کے نام پر پلانٹ کو بند کیا گیا مگر تین ماہ گزرنے کے باوجود تاحال اسے فعال نہ کیا جا سکا۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ فلٹریشن پلانٹ پر صرف نمائشی طور پر چند دن کام ہوا، کچھ ٹائلیں لگانے کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد شہری پینے کے صاف پانی سے محروم ہو گئے ۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پلانٹ شہر کے سب سے اہم مقام پر واقع ہے جہاں سے روزانہ سینکڑوں گھرانے اور درجنوں دکاندار پینے کا صاف پانی بھرتے تھے ، لیکن اب لوگ کمرشل پلانٹس سے مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔شہریوں نے کہا کہ صاف پانی نہ ملنے کے باعث لوگ گھروں میں گندا اور آلودہ پانی استعمال کر رہے ہیں جس سے ہیپاٹائٹس، معدے اور پیٹ کی دیگر خطرناک بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ شہریوں نے شکایت کی کہ گرمی میں پینے کے صاف پانی کی عدم دستیابی نے صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے ۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر اور میونسپل کمیٹی حکام سے فوری نوٹس لینے اور فلٹریشن پلانٹ کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔