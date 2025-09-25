چوتھی سالانہ عظیم الشان لانبی بعدی کانفرنس کل ہو گی
ٹھیکریوالا (نمائندہ دُنیا)چوتھی سالانہ عظیم الشان لانبی بعدی کانفرنس 26 ستمبر بروز جمعہ نمازِ عشا کے بعد منگل بازار گراؤنڈ، نزد ختم نبوت چوک، مین روڈ کوکیانوالہ فیصل آباد میں منعقد ہوگی۔۔۔
یہ کانفرنس بانی و چیئرمین راہِ حق فورس علامہ صاحبزادہ شہباز جلالی رضوی کی زیر سرپرستی منعقد کی جا رہی ہے ۔کانفرنس میں قاری محمد عمران سیالوی تلاوتِ قرآنِ پاک جبکہ محمد طاہر رضا قادری نعت خوانی کے فرائض سرانجام دیں گے ۔ خصوصی خطابات سفیر ختم نبوت ایڈووکیٹ بدیع الزمان بھٹی، مناظر اسلام مفتی عبدالحمید چشتی (خانیوال) اور شیخ الحدیث والتفسیر علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی فرمائیں گے ۔