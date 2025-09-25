صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
میڈیکل سٹورزکونسخہ کے بغیر ادویات فراوخت نہ کرنیکی ہدایت

سمندری (نمائندہ دُنیا)ڈرگ انسپکٹر عامر رضا نے میڈیکل سٹور مالکان کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ادویات کی فروخت کے دوران غیر قانونی اقدامات سے ہر صورت پرہیز کیا جائے ۔ ڈاکٹرز کے نسخے کے بغیر ادویات فروخت نہ کی جائیں۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے پہلے بھی وارننگ جاری کی جا چکی ہے اور ہر میڈیکل اسٹور پر حکومت کی جانب سے ہدایت نامہ آویزاں کیا گیا ہے ۔ اگر اس کے باوجود خلاف ورزی کی گئی تو سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی جس میں بھاری جرمانے ، اسٹورز کی سیل اور دیگر قانونی اقدامات شامل ہوں گے ۔ ڈرگ انسپکٹر نے مزید کہا کہ اس شعبے سے منسلک تمام افراد قانون کی مکمل پاسداری کو یقینی بنائیں۔

 

