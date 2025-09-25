صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی سی یو کے 54 اساتذہ صفِ اول کے سائنسدانوں میں شامل

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد نے ایک اور عالمی اعزاز اپنے نام کرلیا۔ یونیورسٹی کے 54 اساتذہ دنیا کے صفِ اول کے دو فیصد سائنسدانوں کی فہرست میں شامل کرلیے گئے ہیں۔۔۔

 یہ فہرست معروف امریکی ادارے اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایلسویئر کے تعاون سے جاری کی ہے ۔یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق یہ کامیابی نہ صرف جامعہ کی تحقیقی برتری کا منہ بولتا ثبوت ہے بلکہ عالمی سطح پر پاکستانی ماہرینِ تعلیم کی خدمات کا بھی اعتراف ہے ۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم نے کہا کہ یہ اعزاز اساتذہ کی شبانہ روز محنت، تحقیقی معیار اور بین الاقوامی سطح پر علمی خدمات کا مظہر ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اسکالرز پاکستان کا نام عالمی علمی دنیا میں روشن کر رہے ہیں۔ڈاکٹر رؤف اعظم نے مزید کہا کہ جامعہ میں تحقیق کے کلچر کو مزید مضبوط بنانے ، اختراعات کو فروغ دینے اور نئی نسل کے محققین کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔قابلِ ذکر امر یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے اتنے بڑے پیمانے پر اساتذہ دنیا کی اس معتبر فہرست میں شامل ہوئے ہیں، جسے تحقیقی کارکردگی کے حوالے سے سب سے مستند عالمی حوالہ سمجھا جاتا ہے ۔

 

