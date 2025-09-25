سپیشل چلڈرن فرینڈلی عمارت کی تعمیر تیزی سے جاری
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انقلابی اقدامات کے تحت پیرمحل میں جدید سہولیات سے آراستہ سپیشل چلڈرن فرینڈلی عمارت کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ۔10
کنال 7 مرلہ رقبے پر تعمیر ہونے والی یہ عمارت 146 ملین روپے کی لاگت سے 30 جون 2027 تک مکمل ہوگی۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد نابینا، سماعت سے محروم، ذہنی للکار اور جسمانی معذور بچوں کے لیے جدید کلاس رومز، تھراپی رومز، ریلنگ اور ریمپ سمیت تمام سہولتیں فراہم ہوں گی تاکہ وہ تعلیم و تربیت کے عمل میں کسی رکاوٹ کے بغیر شریک ہو سکیں۔ڈسٹرکٹ فوکل پرسن سپیشل ایجوکیشن حیدر علی نے ڈی ای او فیصل آباد ڈویژن خالدہ پروین کی ہدایات پر زیر تعمیر عمارت کا دورہ کیا اور تعمیراتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔